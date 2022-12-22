إصابة خادمة سقطت من الطابق الثاني بأكتوبر.. اتهمت صاحب الشقة بضربها

أصيبت خادمة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم بعد أن اختل توازنها وسقطت من الشرفة بالطابق الثاني خوفا من أصحاب العمل بأكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بسقوط فتاة من علو بكمبوند البستان دائرة قسم أكتوبر ثان، على الفور انتقل المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث القسم إلى مكان الواقعة وبالانتقال والفحص تبين أنها خادمة 28 سنة مصابة بكدمات متفرقة بالجبهة والساعدين وأسفل الظهر وسحجات متفرقة بالجسم.

اختل توازنها

وبسؤالها قررت أنها اختل توازنها وسقطت من الطابق الثاني أثناء هروبها خوفا من إلحاق الأذى بها من أصحاب الشقة التي تعمل بها، وأن الإصابات نتيجة التعدي عليها بالضرب ومعاتبتها لها على إهمالها في العمل.

وألقي القبض على صاحب العمل «و.أ» 45 سنة محام حر وزوجته «ر.م» 39 سنة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.