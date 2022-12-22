علماء الأزهر يحتفلون بذكرى مولد السيدة سُكينة بنت الإمام الحسين

احتفى علماء الأزهر الشريف بذكرى مولد السيدة سُكَيْنة بنت الإمام الحسين رضي الله عنهما، بعقد مجلس علمي واحتفالية في البيت المحمدي.

محبة النبي وآل بيته الكرام

وقال الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وخادم البيت المحمدي إن مفهوم آل البيت معرفي تتجلى فيه الأنوار والأسرار التي لا نستطيع أن نحيط بها لما فيها من الكرامة والصلة بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري الأستاذ بجامعة الأزهر ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن الله تجلى على الكون بالفضل والرحمة والسعادة المتمثلة في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الجمع للحفاوة بسيدة ماجدة من بيت النبوة، السيدة سُكينة، إنما هو دلالة على محبة النبي وآل بيته الكرام.

المحبة معنى من المعاني السامية

وأشار الدكتور فتحي حجازي أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بالقاهرة إلى أن المحبة معنى من المعاني السامية التي لا تباع ولا تشترى وإنما هي فضل من الله يضعه في قلوب عباده.

وأضاف الشيخ المحدث محمد عبدالباعث الكتاني محدث الإسكندرية ومسندها، أن الله أكرم مصر بآل البيت فصارت في أمان بتشريفهم لها وأن للأمة الإسلامية انتفاع بآل البيت، وأن حوضه صلى الله عليه وسلم لا يشرب منه إلا من كان مُحبًا لله ونبيه وآل بيته، فقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: رحمي موصول بي في الدنيا والآخرة، وأنا فرط لكم على الحوض.

‏وأوضح الشيخ سيد شلبي الواعظ بالأزهر أن السيدة سُكينة جمعت بين العلم، والفصاحة، والشعر، والجمال، وأنها أول مَنْ دخل مصر من أبناء الإمام عليّ رضي الله عنه، وينطق اسمها المشهور «بضم السين وفتح الكاف»، وأُخذ اسم سُكَيْنة من الهدوء والأمن والاستقرار والرضا، وجمعت في دمها بين آثار النبوة من أبيها الحسين، وبين جلال الملوكية العربية من أمها الرباب.

تخلل الاحتفالية فواصل من المديح النبوي واختتمت بتكريم السادة المحفظين والإداريين بكُتاب البيت المحمدي بفرع مدينة السلام