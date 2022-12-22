«الأعلى للجامعات» يضع الرتوش النهائية لامتحانات الترم الأول السبت المقبل

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السبت المقبل، الاجتماع الدوري للمجلس، بمشاركة وحضور رؤساء الجامعات المختلفة، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس، والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، والسيد عطا، رئيس قطاع التعليم في الوزارة، وأحمد الشيخ، العضو الدائم بوزارة التعليم العالي، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة والمتعلقة بالعملية التعليمية في الجامعات والمعاهد البحثية المختلفة.

امتحانات التيرم الأول 2023

ومن المقرر أن يناقش المجلس في اجتماعه الدوري، الاستعدادات النهائية لـ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 للعام الدراسي الحالي، والتأكيد على الاستعدادا التام بمختلف القطاعات، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وبدء أعمال جلسات ورش عمل مناقشة الاستراتيجية الوطني الجديدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، لـ«الوطن»، الاستعدادا التام لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، والتشديد على تطبيق إجراءات كورونا، والالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس في هذا الشأن.