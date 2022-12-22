طقس السويس اليوم: غيوم وأمطار.. والعظمى تسجل 22 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة طقس السويس اليوم الخميس، موضحة أنه يسود طقس غائم جزئياً وبارد ليلاً، مع توقعات بسقوط أمطار.

طقس السويس اليوم

وكشفت توقعات الأرصاد الجوية أن نسبة الرطوبة 68%، مع وجود فرص لسقوط أمطار بنسبة 40% تقريبا، وسرعة الرياح 13كم/ساعة، ودرجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية، ويسود طقس لطيف نهارا، مائل للبرودة أول الليل وفي الصباح، بارد في آخر الليل.

وكلف اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، رئيس فرع شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي بتكثيف أعمال التطهير والصيانة لغرف وخطوط الصرف الصحي ورفع المخلفات أولاً بأول، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء، وذلك خلال اجتماع عقد بمحافظة السويس مساء أمس.

وشدد محافظ السويس على رفع درجة الاستعداد منذ ظهور التقلبات الجوية بالمحافظة، كما أكد على رؤساء الأحياء بجاهزية المعدات الخاصة بشفط المياه والتأكد من عمل محطات الصرف الصحي بكامل طاقتها، وأن تكون مختلف الجهات المعنية جاهزة تماما للتدخل الفوري حال حدوث أي تقلبات في الطقس.

حالة البحر الأحمر اليوم

وذكر بيان الأرصاد، أن حالة البحر الأحمر اليوم الخميس متباينة بين خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية.