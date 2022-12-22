سقوط أمطار على مطروح والإسكندرية.. ونشاط للرياح وبرودة بالمدن الساحلية

تعرضت مدينة مرسى مطروح، منذ قليل، إلى سقوط أمطار متوسطة على جميع الأحياء والمناطق السكنية، بينها كورنيش مرسى مطروح ومنطقه علم الروم والثواني ومنطقة العوام والعزبة الغربية والعزبة السنوسية وعزبة السلام وعزبة السيليكو وحي الشروق وحي الزهور، وامتدت الأمطار إلى المدن الساحلية من الإسكندرية شرقا ومرورا بالحمام ومدن ومناطق العلمين وسيدي عبد الرحمن والعلمين الجديدة والضبعة وفوكة ورأس الحكمة والنجيلة والمتاني وسيدي براني وحتى مدينة السلوم الحدودية غربا.

برودة شديدة في الجو

وشهدت مدينه مرسى مطروح والمدن الساحلية على البحر المتوسط هطول أمطار صاحبها نشاط في حركة الرياح وبرودة شديدة في الجو، مع انخفاض درجات الحرارة، وانتشار سحب ركامية وسحب منخفضة في سماء محافظة مطروح حتى الإسكندرية.

أمطار على السواحل الشمالية

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية للبلاد بنسبة 50% اليوم الخميس، وبينها محافظة مطروح والإسكندرية، وتمتد إلى مدن وجه بحري وبعض مدن القناة ومدن البحر الأحمر، خاصة سلسلة جبال جنوب البحر الأحمر في حلايب وشلاتين ومرسى علم وأبو رماد، مع انخفاض درجات الحرارة بالعديد من المدن والمحافظات، ومنها مطروح والسلوم.