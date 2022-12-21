الأرصاد تكشف حالة الطقس على مدن القناة الخميس.. غيوم وأمطار متوسطة وبرودة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الخبراء لطقس غداً الخميس، بأن يسود طقس بارد في آخر الليل مائلا للبرودة في ساعاته الأولى مع انتشار الغيوم الجزئية وتوافر الفرص لسقوط أمطار.

توقعات بسقوط أمطار بنسبة حدوث 40 % على مدن القناة

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن طقس السواحل الشمالية الشرقية ومنها محافظات القناة يشهد غداً طقس لطيف نهاراً مائل للبرودة أول الليل وبارد في آخره مع انتشار الغيوم بشكل جزئي، وسقوط أمطار بنسبة حدوث 40% تكون خفيفة إلى متوسطة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر خلال طقس الخميس

وذكر بيان الأرصاد أن حالة البحر المتوسط الخميس تكون بين خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج بين مترإلى متر ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وكذلك حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة أيضاً خفيفة إلى معتدلة والأمواج يتراوح ارتفاعها بين متر إلى متر ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية.

انخفاض درجات الحرارة في محافظات القناة

ودرجات الحرارة في محافظات القناة، السويس العظمى المتوقعة 22 والصغرى 13، والإسماعيلية 21 العظمى والصغرى 12، وبورسعيد 20 العظمى والصغرى 14.