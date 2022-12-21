حالة الطقس غدا.. سقوط أمطار متوسطة على مناطق بالقاهرة الكبرى

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس، إذ يميل للبرودة في الصباح الباكر، بينما يكون لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء والصعيد، مائلا للبرودة في أول الليل وفي آخره على أغلب الأنحاء.

وأشار بيان الأرصاد، إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة 30% على مناطق من القاهرة الكبرى وخليج السويس وجنوب الوجه البحري، بينما تكون هناك فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 50% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وحلايب وشلاتين وجنوب سيناء.

حالة الطقس غدا

وعن حالة الطقس غدا، توقع خبراء الأرصاد، تكون شبورة مائية صباحا، مع طقس غائم جزئيا على جميع الأنحاء.

درجات الحرارة غدا

وفقًا للبيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تسجل درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس الموافق 22 ديسمبر، ما يلي:

القاهرة 20 - 15

- العاصمة الإدارية 21 - 14

- أكتوبر 20 - 14

- بنها 20 - 14

- دمنهور 20 - 15

- كفر الشيخ 19 - 14

- المنصورة 19 - 14

- دمياط 21 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 21 - 12

- السويس 22 - 13

- الزقازيق 22 - 14

- شبين الكوم 22 - 14

- طنطا 20 - 15

- شلاتين 25 - 19

- الإسكندرية 19 - 15

- العلمين الجديدة 21 - 14

- وادي النطرون 22 - 15

- مطروح 18 - 15

- السلوم 17 - 13

- سيوة 16 - 09

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 14

- كاترين 19 - 03

- رأس سدر 23 - 14

- نخل 19 - 04

- طابا 19- 16

- نويبع 21 - 15

- حلايب 23 - 18

- شرم الشيخ 24 - 17

- الغردقة 23 - 17

- مرسى علم 24 - 17

- الفيوم 20 - 14

- بني سويف 21 - 13

- المنيا 20 - 11

- أسيوط 21 - 12

- سوهاج 22 - 12

- قنا 23 - 13

- الأقصر 24 - 13

- أسوان 24 - 13

- الوادي الجديد 23 - 11

- أبو سمبل 24 - 14

- أبو رماد 25 - 18

رأس حدربة 22-17