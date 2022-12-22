«الصحة» توجه رسالة للسيدات الحوامل بشأن الإصابة بالإنفلونزا ومضاعفاتها

قالت وزارة الصحة والسكان، إن تطعيم الإنفلونزا الموسمية خلال فترة الحمل يساعد فى حماية الأم والطفل من الإصابة بالإنفلونزا ومضاعفاتها، موضحة في تقرير رسمي لها، أنه لا توجد موانع مطلقة للقاح، إلا أنه لا يعطى لمن هم أقل من 6 أشهر، ومن يعانون من حساسيه مفرطة من أكل البيض أو مكونات اللقاح.

على السيدات الحوامل الحصول على لقاحي الإنفلونزا وكورونا

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الأعراض الجانبية للقاحات كوورنا تتشابه على جميع الفئات المختلفة، مشيرة الى أنها بالنسبة للسيدات الحوامل تتضمن ارتفاع درجة الحرارة، واحمرار موضع التطعيم، وحكة بسيطة وإحساس بالتعب والإرهاق والنوم، مشيرة الى أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج للذهاب إلى الطبيب.

رسالة من الصحة للمواطنين بشأن احتفالات الأعياد

ووجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة للمواطنين متعلقة بالاحتفال بالمواسم والأعياد، موضحة أنه اذا ظهرت اعراض تنفسية خلال موسم الأعياد، لا بد من الابتعاد بمسافة لا تقل عن متر عن الآخرين الذين يعيشون بجوارك، والحفاظ على التهوية الجيدة لأماكن المعيشة المشتركة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه لا بد من مراقبة أي أعراض تظهر لمدة 14 يوما، للتأكد ما إذا كانت الأعراض لفيروس كورونا أو غيره، ناصحة المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.

وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة التواصل معها، من خلال الخطوط الساخنة لها، واستقبال التساؤلات والاستفسارات المختلفة من المواطنين، بشأن الأمراض المعدية وغيرها.