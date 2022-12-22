ضبط 1130 كيلو مربى منتهية الصلاحية في حملات تموينية بسوهاج

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، شن عدة حملات تموينية مكبرة على مستوى مراكز المحافظة، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج، أسفرت عن ضبط كميات فاسدة من «المربى» في عدة محال.

ضبط 226 جركن مربى فاسدة

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أن الحملات أسفرت عن ضبط 226 جركن مربى، زنة الجركن الواحد 5 كيلو جرامات، بإجمالي 1130 كيلو مربى منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل بيعها للمواطنين في الأسواق بدائرة المديرية.

إخطار بضبط مربى فاسدة

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مباحث التموين بالمديرية، يفيد بتمكن ضباط الإدارة من ضبط 226 جركن مربى، الجركن زنة 5 كيلو، بإجمالي 1130 كيلو مربى منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل بيعها للمواطنين بالأسواق.

وأكد وكيل تموين سوهاج أنه تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.