كنائس قنا تدق أجراسها بالنغمة الحزينة لوفاة أسقف نجع حمادي

أعلنت لجنة النظام الخاصة بمراسم التجنيز لمثلث الرحمات الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي وفرشوط وأبو تشت، عن دق أجراس الكنيسة صباح اليوم بالنغمة الحزينة في كافة كنائس إيبارشية نجع حمادي، حزنا على وفاة الأنبا كيرلس عن عمر ناهز 74 عاما.

وفاة الأنبا كيرلس

وكانت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بنجع حمادي أكدت نبأ وفاة الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي وبهجورة وفرشوط وأبو تشت والوقف، ورئيس دير الأنبا بضابا.

وقال بيان أصدرته مطرانية نجع حمادي، «بقلوب يملؤها الرجاء، نزف إلى الأحضان السماوية الروح الطاهرة للأنبا كيرلس بعد احتمال المرض».

ويعد الأنبا كيرلس أقدم وأكبر أساقفة الصعيد، وترهبن في 17 أكتوبر 1973، وهو أحد رهبان دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، وسمي باسم القمص أنطونيوس الأنبا بولا.

ورُسّم أسقفا في 29 مايو 1977 على مدن نجع حمادي وأبو تشت وفرشوط وبهجورة، كما خدم في مدينة أبو تيج بمحافظة أسيوط، وكان عضوا بلجنة الرعاية والخدمة، وعضو لجنة الطقوس في عهد البابا شنودة الثالث.

محافظ قنا ينعى الأنبا كيرلس

ونعى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الأنبا كيرلس، مقدما خالص التعازي لأسرة الفقيد ولمجمع كهنة إيبارشية نجع حمادي وتوابعها ولجميع شعب الكنيسة الأرثوذكسية ولقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، داعيا المولى عز وجل أن يلهم أهله الصبر الجميل، وأن يحفظ مصر شعباً وجيشاً وقيادة.

وأكد محافظ قنا، أن الفقيد الراحل لعب دورا هاما في النهوض بالكنيسة الأرثوذكسية بنجع حمادي، وفي المشاركة المجتمعية، وكان دمث الخلق وله مواقف حكيمة ينحاز فيها للوطن، لافتًا إلى أننا جميعا شركاء في الوطن تجمعنا رسالة السماء والتعاليم المقدسة والتي تدعو إلى الإيمان والسلام والإحسان والمحبة إلى بعضنا البعض نتشارك سويا الأفراح والأحزان كنسيج واحد.