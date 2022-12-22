عرض المتهمين بقتل «قهوجي مدينة بدر» على الطب الشرعي لتحليل المخدرات

قررت النيابة العامة عرض المتهمين بقتل قهوجي مدينة بدر، على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، لبيان حالة المتهمين وقت ارتكاب الواقعة، واستعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية النهائي الخاص بسبب وفاة المجني عليه.

بلاغ بالعثور على جثة شاب

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بالعثور على جثة شاب أسفل أحد العقارات بمدينة بدر، وبالانتقال تبين العثور على جثة عامل مقهى في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين إصابته بكسور ونزيف إثر سقوط الشاب من الطابق الثالث، وكشفت التحريات بأن 3 متهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، أيدوها وأضافوا بأنه قاموا بالاعتداء عليه بالضرب واحتجازه بالشقة، وأكدوا أن المجني عليه قفز من الشرفة هربا من الاعتداء عليه، وتم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.