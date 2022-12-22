العثور على جثة شخص مجهول داخل حظيرة مواشي في كرداسة

تكثف أجهزة الأمن في الجيزة تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر، مساعد الوزير لأمن الجيزة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص مجهول الهوية داخل حظيرة مواشي بطريق ترعة عبدالعال في دائرة المركز.

تفاصيل البلاغ

البدايه عندما تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث، بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوجود جثة داخل حظيرة مواشي بطريق ترعة عبدالعال.

شخص مجهول الهوية

وأمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث رجال الشرطة، بالتوجه إلى مكان الواقعة، وتبين من الفحص أنّ محل الواقعة حظيرة مواشي، عثر بداخلها على جثة شخص مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر به إصابات كسر في الجمجمة، جرح غائر بالرأس وكدمة في الوجه من الناحية اليسرى، ويرتدي كامل ملابسه.

وقال المبلغ «م.م» 45 سنة مزارع، ومقيم في منشأة البكاري، قرر أنه حال حضوره للحظيرة ملكه عثر على الجثة، وتشكّل فريق بحث لكشف غموض الحادث، وضبط الجناة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.