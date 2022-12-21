تفاصيل زيادة أسعار توريد قصب السكر إلى 1100 جنيه للطن
كتب:
وفاء الصعيدي
07:21 م | الأربعاء 21 ديسمبر 2022
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه بعد التوافق مع وزارة الزراعة وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب أشرف رشاد، ورئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اللواء هشام الحصري، جرى زيادة أسعار توريد قصب السكر إلى 1100 جنيه للطن هذا العام، وبنجر السكر إلى 1000 جنيه للطن.
وخلال اجتماعه مع لجنة السكر، أكد أن الأسعار الجديدة لقصب السكر وبنجر السكر رُعي فيها ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بعد ارتفاع أسعارها عالميا، ومراجعة أسعار السكر العالمية آخر 3 شهور ومراجعة مستلزمات الإنتاج من جانب وزارة الزراعة.
وأضاف أن الهدف من زيادة الأسعار هذا العام، جاء لإحداث التوازن المطلوب بين تكلفة الإنتاج، وكذلك التوريد لتحقيق الربحية للمزارع.
وخلال الاجتماع قدم الوزير الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تقديمه الدعم اللازم لزيادة أسعار التوريد هذا العام، وأشار إلى أن كميات استيراد السكر انخفضت هذا العام الى 300 ألف طن بدلا من 400 ألف طن العام الماضي.
من جانبه، ثمن أشرف رشاد، زعيم الأغلبية وكذلك رئيس لجنة الزراعة بالجهد الذي بذله وزير التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع والنهوض بصناعة قصب السكر وتطوير المصانع أيضا لتقليل نسب الفاقد بها ‘لى 20%.
وأكد أن الأسعار التي وُضعت هذا العام لقصب السكر 1100 جنيه للطن، و1000 جنيه لطن بنجر السكر قد جاءت بعد مشاورات كبيرة حُسبت فيها أسعار التكلفة ومدخلات الإنتاج.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة، أحمد كمال، بأن المخزون الاستراتيجي من السكر يتعدى الثلاثة أشهر، وأن موسم توريد قصب السكر سوف تبدأ منتصف يناير المقبل، وبنجر السكر منتصف فبراير القادم، مشيرا إلى أن إنتاج مصر من السكر، وصل لـ90 %.