تفاصيل زيادة أسعار توريد ‏قصب السكر إلى 1100 جنيه للطن

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أنه بعد التوافق مع وزارة الزراعة وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب أشرف رشاد، ورئيس لجنة الزراعة ‏والري بمجلس النواب اللواء هشام الحصري، جرى زيادة أسعار توريد ‏قصب السكر إلى 1100 جنيه للطن هذا العام، وبنجر السكر إلى 1000 ‏جنيه للطن.

وخلال اجتماعه مع لجنة السكر، أكد أن الأسعار الجديدة لقصب السكر وبنجر السكر رُعي ‏فيها ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بعد ارتفاع أسعارها عالميا، ‏ومراجعة أسعار السكر العالمية آخر 3 شهور ومراجعة مستلزمات الإنتاج من جانب وزارة الزراعة.

وأضاف أن الهدف من زيادة الأسعار ‏هذا العام، جاء لإحداث التوازن المطلوب بين تكلفة الإنتاج، وكذلك ‏التوريد لتحقيق الربحية للمزارع.

وخلال الاجتماع قدم الوزير الشكر ‏للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تقديمه الدعم اللازم لزيادة ‏أسعار التوريد هذا العام، وأشار إلى أن كميات استيراد السكر انخفضت هذا العام الى 300 ألف طن ‏بدلا من 400 ألف طن العام الماضي.

من جانبه، ثمن أشرف رشاد، زعيم الأغلبية وكذلك رئيس لجنة ‏الزراعة بالجهد الذي بذله وزير التموين ‏والتجارة الداخلية لتوفير السلع والنهوض بصناعة قصب السكر ‏وتطوير المصانع أيضا لتقليل نسب الفاقد بها ‘لى 20%.

وأكد أن ‏الأسعار التي وُضعت هذا العام لقصب السكر 1100 جنيه للطن، ‏و1000 جنيه لطن بنجر السكر قد جاءت بعد مشاورات كبيرة حُسبت ‏فيها أسعار التكلفة ومدخلات الإنتاج.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة، ‏أحمد كمال، بأن المخزون الاستراتيجي من السكر يتعدى الثلاثة أشهر، ‏وأن موسم توريد قصب السكر سوف تبدأ منتصف يناير المقبل، وبنجر ‏السكر منتصف فبراير القادم، مشيرا إلى أن إنتاج مصر من السكر، ‏وصل لـ90 %.‏