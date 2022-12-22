إصابة 13 شخصا في حادثين منفصلين بالشرقية 

أصيب 13 شخصا في حادثي تصادم بمركزي بلبيس والحسينية بمحافظة الشرقية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، وتحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

إخطار بتصادم سيارتين

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتصادم سيارتين وموتسيكل بطريق «بلبيس - العاشر من رمضان»، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الواقعة، ونقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وباشرت قوة من الشرطة الواقعة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتيسير الحركة المرورية.

إصابة 3 أشخاص في حادث

كما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا بإصابة 3 أشخاص بكدمات وسحجات، إثر حادث تصادم «توك توك» و«تروسيكل» على طريق «الحسينية - الصالحية».

وتحرر عن الحادثين المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.