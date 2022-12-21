مصرع شاب في حادث تصادم مروري بقنا

لقي شاب مصرعه اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم مروع على كوبري قرية شنهور، مركز قوص جنوب محافظة قنا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث سير تصادم على كوبري شنهور في قوص، وأسفر عن مصرع شاب.

مصرع الشاب في الحادث

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين مصرع الشاب «أمين.م.م»، 30 عامًا، مقيم بقرية العيايشا في قوص إثر وقوع حادث تصادم على كوبري قرية شنهور، أثناء عودته لمنزله.

نقل الجثة لمشرحة قوص

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص، حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.