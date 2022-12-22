«السكة الحديد» تعلن التأخيرات والتهديات المتوقعة اليوم للقطارات

أعلنت الهيئة القومية للسكة الحديد، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة لمواعيد القطارات اليوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2022، على الوجهين القبلي والبحري، وسط تنفيذ مشروعات تطوير وتحديث منظومة السكة الحديد، من خلال تجديد أنظمة الإشارات، ووحدات التحكم المركزية، وتجديد أشرطة السكة، ورفع وتحسين كفاءة المحطات؛ لتوفير عوامل السلامة والحد من الحوادث لتفادي إزهاق الأرواح.

التأخيرات المتوقعة اليوم لحركة القطارات

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية، تأخيرات تصل إلى 30 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة / أسيوط، تأخيرات تصل إلى 60 دقيقة.

ثالثًا: خط أسيوط / أسوان، تأخيرات تصل إلى 60 دقيقة.

رابعًا: خط بنها / بورسعيد، تأخيرات تصل إلى 90 دقيقة.

خامسًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط، تأخيرات تصل إلى 45 دقيقة.

سادسًا: خط قليوب / شبين القناطر / الزقازيق / المنصورة، تأخيرات تصل إلى 45 دقيقة.

وتعتذر الهيئة القومية للسكة الحديد، لمستقلي القطارات على الوجهين القبلي والبحري، عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض الأماكن التي بها مواقف عمل بالمشروعات الحديثة، الجاري تنفيها من إنشاء أنفاق وكباري علوية، وتجديد وتحديث المزلقانات وأشرطة القضبان، وتجديد نظم الإشارات، كما تهيب الهيئة أنه على المسافرين اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة التي تتوافق مع أشغالهم ومصالحهم.

مواعيد قطارات «أسوان - القاهرة»

1- قطار رقم 85 أسوان - القاهرة نوم، موعد قيامه الساعة 04:10 صباحًا.

2- قطار رقم 997 أسوان - القاهرة، موعد قيامه الساعة 04:35 صباحًا.

3- قطار رقم 89 أسوان - الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 05:45 صباحًا.

4- قطار رقم 989 أسوان - القاهرة، موعد قيامه الساعة 06:40 صباحًا.

5- قطار رقم 971 سوهاج - بورسعيد، موعد قيامه من القاهرة الساعة 07:05 صباحًا.

6- قطار رقم 991 سوهاج - القاهرة، موعد قيامه من القاهرة الساعة 08:20 صباحًا.

7- قطار رقم 987 الأقصر - القاهرة، موعد قيامه من القاهرة الساعة 10:15 صباحًا.

8- قطار رقم 891 أسوان - القاهرة VIP، موعد قيامه من القاهرة الساعة 03:00 عصرًا.

9- قطار رقم 983 أسوان - القاهرة، موعد قيامه الساعة 04:20 مساءً.

10- قطار رقم 935 الأقصر - الإسكندرية VIP، موعد قيامه الساعة 05:15 مساءً.

11- قطار رقم 2013 أسوان - القاهرة، موعد قيامه الساعة 10:10 مساءً.

12- قطار رقم 2007 أسوان - القاهرة VIP، موعد قيامه الساعة 11:20 مساءً.

13- قطار رقم 2015 أسوان - القاهرة VIP، موعد قيامه الساعة 11:30 مساءً.

مواعيد قطارات «أسوان - القاهرة - الإسكندرية»

1- قطار رقم 88 الإسكندرية - أسوان، موعد قيامه من القاهرة الساعة 08:00 مساءً.

2- قطار رقم 2014 القاهرة - أسوان VIP، موعد قيامه الساعة 09:00 مساءً.

3- قطار رقم 976 القاهرة - أسوان VIP، موعد قيامه الساعة 09:30 مساءً.

4- قطار رقم 996 القاهرة - أسوان، موعد قيامه الساعة 10:00 مساءً.

5- قطار رقم 2008 الإسكندرية - أسوان VIP، موعد قيامه الساعة 11:00 مساءً.

6- قطار رقم 890 القاهرة - سوهاج، موعد قيامه الساعة 11:30 مساءً.

7- قطار رقم 977 الأقصر - القاهرة، موعد قيامه الساعة 12:10 بعد منتصف الليل.

8- قطار رقم 83 أسوان - القاهرة نوم، موعد قيامه الساعة 12:20 بعد منتصف الليل.

9- قطار رقم 1903 أسوان - القاهرة، موعد قيامه الساعة 01.05 صباحًا.

10- قطار رقم 87 أسوان - القاهرة نوم، موعد قيامه الساعة 01.15 صباحًا.

11- قطار رقم 185 سوهاج - بورسعيد مختلط «مكيف- مميز»، موعد قيامه الساعة 01.40 صباحًا.

12- قطار رقم 2009 أسوان - القاهرة VIP، موعد قيامه الساعة 02.05 صباحًا.

13- قطار رقم 871 أسيوط - القاهرة، موعد قيامه الساعة 03.15 صباحًا.

مواعيد قطارات خطوط القاهرة والوجه القبلي

1- قطار رقم 1902 القاهرة - أسوان، موعد قيامه الساعة 12:20 بعد منتصف الليل.

2- قطار رقم 934 الإسكندرية - الأقصر VIP، موعد قيامه من القاهرة الساعة 01:10 بعد منتصف الليل.

3- قطار رقم 978 القاهرة - أسيوط VIP، موعد قيامه الساعة 06:30 صباحًا.

4- قطار رقم 980 القاهرة - أسوان VIP، موعد قيامه الساعة 08:00 صباحًا.

5- قطار رقم 2010 القاهرة - أسوان، موعد قيامه الساعة 10:00 صباحًا.

6- قطار رقم 982 القاهرة - أسوان، موعد قيامه الساعة 12:00 ظهرًا.

7- قطار رقم 986 القاهرة - الأقصر، موعد قيامه الساعة 01:00 ظهرًا.