رئيس «طيبة التكنولوجية» يشهد ختام دوري الجامعة الأول للكرة الخماسية

شهد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، نهائي دوري الجامعة الأول لكرة القدم الخماسية، بين فريقي روما وريال مدريد، والذي أقيم على أرض الجامعة، وانتهى بفوز «روما» بأربعة أهداف نظيفة.

الدوري الأول بالجامعة

حضر المباراة كل من الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، عميد كلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، والدكتور حمودة محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا خدمات الصناعة والطاقة، وإيمان دردير، مسؤول رعاية الطلاب، ومحمد محمود، منسق النشاط الرياضي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والجهاز الإداري، وحشد من الطلاب والمشجعين.

بدأ الشوط الأول بسيطرة فريق روما على أجواء المباراة وإحراز هدفين في شباك ريال مدريد، وفي بداية الشوط الثاني سيطر ريال مدريد على أجواء المباراة، لكن لم يحالفه الحظ في إحراز أية أهداف، فيما أحرز روما هدفين آخرين، واتسمت المباراة بالندية والتنافس والإثارة طوال الشوطين، وانتهت بفوز روما على ريال مدريد.

زي موحد لكل فريق

من جانبه أشاد رئيس الجامعة، بالأداء المتميز المشرف والروح الرياضية بين الفريقين، مؤكدا أن الهدف من الدوري هو اختيار منتخب يمثل جامعة طيبة التكنولوجية في كافة المباريات والبطولات الخارجية، كما سيتم تخصيص زي لكل فريق لتمثيل الجامعة، موضحا أن الجامعة تبذل جهودا مكثفة لاستضافة عدد من البطولات، على ملاعب جامعة طيبة التكنولوجية والمجهزة بأحدث الإمكانيات.

تكريم الفريق الفائز

وفي ختام فعاليات المباراة، كرم رئيس الجامعة، الفريق الفائز بكأس الدوري، وهداف البطولة أحمد رمضان، الطالب بكلية الصناعة والطاقة، فيما أهدى رئيس الجامعة، فريق ريال مدريد، شهادات تقدير لحصولهم على المركز الثاني في الدوري، كما كرم رئيس الجامعة كلا من إيمان دردير، مسؤول رعاية الطلاب بالجامعة، ومحمد محمود، منسق النشاط الرياضي، ومحمد شوقي، حكم المباراة، ومحمود شوقي، حكم المباراة، والمنظمين للدوري.