لتنشيط الحركة السياحية.. تيسيرات جديدة لمنح تأشيرات دخول لمصر

تواصل وزارة السياحة والآثار جهودها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإقرار عددا من التيسيرات الخاصة بمنح التأشيرات السياحية لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من الأسواق المختلفة.

وقالت هالة الخطيب، مدير الإتحاد المصرى للغرف السياحية إنه في إطار خطة وزارة السياحة لزيادة أعداد السياح المصريين الوافدين لمصر وتنفيذا للتوصيات الصادرة عن الاجتماعات التي عقدت برئاسة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار فقد تمت الموافقة على منح تأشيرة دخول اضطرارية من منافذ الوصول المصرية المختلفة لأفراد أسرة الأجانب «الزوج - الزوجة - الأولاد القصر»، من حاملي تأشيرات دخول سارية لدول «أستراليا -نيوزيلاندا-كندا- الولايات المتحدة الأمريكية - اليابان- بريطانيا-دول الإتحاد الأوربي- منطقة الشنجن»، على أن تكون تلك التأشيرات مثبتة بجواز السفر وسبق استخدامها من قبل.

استثناء مواطني 10 دول من تيسيرات تأشيرة دخول مصر

وأضافت خلال الخطاب الذي تم إرساله إلى 5 غرف سياحية تابعة للاتحاد «غرفة شركات السياحة - غرفة المنشآت الفندقية- غرفة المنشآت والمطاعم السياحية - غرفة الغوص - غرفة السلع والعاديات السياحية»، أن منح تأشيرة الدخول الاضطرارية من منافذ الدخول المصرية تنطبق على سائحي كافة دول العالم عدا رعايا 10 دول وهي «سوريا - العراق - مالي - إيران - تركيا- فلسطين- أفغانستان -إثيوبيا- النيجر- إسرائيل».

حصر المهن الفندقية التي تحتاج لدورات تدريبية

وفى سياق آخر، طالبت غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، من كافة فنادق الجمهورية حصر أنواع المهن المستهدفة والتي سيحتاج إليها القطاع السياحي خلال الـ 5 سنوات المقبلة والمرتبطة بالعمل الفندقي وإرسالها إلى الغرفة وذلك حتى يتم معرفة المهن التي تحتاج لزيادة العاملين بها فضلا عن البرامج التدريبية المقررة لكل مهنة من المهن الفندقية.

وأضافت الغرفة أن القيام بهذا الاستبيان يأتي في إطار حرص وزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت الفندقية على مصالح القطاع الفندق وذلك بتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للسائحين.