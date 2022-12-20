الغرف السياحية: لا تفريق في أسعار الإقامة بالفنادق بين المصريين والأجانب

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إنه لا يوجد تفريق سعرى بين نزلاء الفنادق سواء كانوا مصريين أو عربا أو أجانب، لافتا إلى أن كل المنشآت الفندقية ملتزمة بعدم بيع الغرف بأقل من الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالفنادق والذى تم العمل به أول شهر نوفمبر الماضى.

أسعار الإقامة بالفنادق جيدة

وحول شكوى بعض المصريين من ارتفاع أسعار الإقامة بالفنادق حاليا،أكد عاقل فى تصريح لـ«الوطن» أنه لا توجد مغالاة فى أسعار الإقامة بالفنادق التى وضعتها وزارة السياحة فى ظل جودة الخدمات المقدمة للنزلاء بالمنشآت الفندقية والإرتقاء بمستوى الفنادق ووصولها لمستوى عالمى بعد تطبيق قواعد التصنيف الفندقى الجديد،لافتا إلى أن المصريين يدفعون تكاليف إقامتهم بالفنادق بالجنيه المصرى ووفقا لسعر صرف الدولار الرسمى بالبنوك .

التفتيش على التزام الفنادق بالبيع بالحد الأدنى

وأشار إلى أنه يجوز للمنشآت الفندقية بيع الغرف بأعلى من الحد الأدنى للأسعار،إلا أنه لا يحق لها البيع بأسعار أقل من الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالفنادق خاصة أن هناك جهات تقوم بمحاسبة الفنادق ضريبيا وفقا للحد الأدنى للأسعار،موضحا أن لجان وزارة السياحة تقوم بالتفتيش على الفنادق للتأكد من إلتزامها بتطبيق الحد الأدنى للأسعار.

وبدأت وزارة السياحة والآثار فى تطبيق الحد الأدنى لإقامة الأفراد بالفنادق بداية من يوم 1 نوفمبر الماضى ، حيث بلغ الحد الأدنى لإقامة الفرد في غرفة مزدوجة بفندق 5 نجوم 50 دولارا في اليوم أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، فيما يبلغ الحد الأدنى لأسعار الإقامة للفرد بغرفة مزدوجة بفندق 4 نجوم 40 دولارا في اليوم، بينما يبلغ الحد الأدنى لإقامة الفرد بغرفة مزدوجة بفندق 3 نجوم 30 دولارا في اليوم، فيما بلغ الحد الأدنى لإقامة الفرد بغرفة مزدوجة بفندق فئة نجمتين 20 دولارا، بينما الحد الأدنى لإقامة الفرد بفندق نجمة واحدة هو 10 دولار في اليوم.