خبيرة مناخ: تقلص أيام البرودة في الشتاء.. وحلول الصيف قبل موعده

قالت الدكتورة سوسن العوضي خبيرة المناخ، إن مصر تأثرت كثيرًا بالتغيرات المناخية خلال العقد الأخير، وإلى الآن لم نصل بعد للشتاء القارس أو القاسي رغم بدء فصل الشتاء رسميًا أمس، إذ اختلفت فترات درجات الحرارة العالية ودرجات الحرارة المنخفضة، إضافة إلى اختلاف حدة الحرارة والبرودة عن العقود السابقة.

مصر غير مستقرة مناخيًا

وأضافت العوضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر ببرنامج 8 الصبح على فضائية dmc، أن قياس التغيرات المناخية يتم بحساب التغيرات على فترات طويلة كـ 5 سنوات أو 10 سنوات، لافتة إلى أن القياسات توضح أن مصر غير مستقرة مناخيًا، إذ تغيرت درجات الحرارة، إلا أنه حتى الآن مصر آمنة من الظواهر المناخية المتطرفة والكوارث المناخية.

تغير مناخ مصر عن العقد السابق

وأوضحت خبيرة المناخ، أن الظواهر المناخية المتغيرة بمصر اقتصرت على زيادة درجات الحرارة في فصل الصيف، وقلة درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية في فصل الشتاء، إضافة إلى قلة عدد أيام البرودة عن العقود السابقة، مشيرة إلى أن فصل الشتاء منذ 10 عقود كانت تبدأ الأيام الباردة من نوفمبر، أما الصيف فأصبح يبدأ مبكرًا عن موعده.