مركز معلومات تغير المناخ يكشف تأثير التغيرات المناخية على المحاصيل

قال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المناطق الزراعية تتعرض خلال هذه الفترات إلى تذبذبات مناخية كبيرة من انخفاض حاد في الحرارة ليلاً ودفء تام نهاراً لتصل العظمى إلى 27 درجة مئوية أما درجة الحرارة الدنيا فتتراوح بين 9 و11 درجة مئوية، بفارق أكثر من 15 درجة مئوية ومن هبات الرياح الجنوبية الجافة ثم أشد من الشمالية الرطبة وما بين جو صحو مشمس تعقبه شبورة شديدة وضباب.

تأثيرات التذبذبات المناخية على الزراعات القائمة

وأضاف تابع في تصريحات لـ«الوطن»، أن تأثير التغيرات المناخية يختلف على الزراعات من منطقة إلى أخرى وتختلف حسب نوع المحصول وعمره وطريقة زراعته، كما تؤثر التذبذبات المناخية بطريقة مباشرة على نمو وحالة الزراعات نفسها في معدلات الامتصاص والبناء وتؤثر بطريق غير مباشرة على ظهور الأجيال الأولي من الحشرات مبكراً وكذلك الدورة الأولي من بعض الأمراض مبكراً.

التأثيرات المباشرة للتغيرات المناخية على المحاصيل

وأشار إلى تخطي المراحل الفينولوجية بسرعة وهي تعني أن النبات أو الشجرة دخل في مرحلة التزهير أو الطرد أو تكوين النورات أو العقد أو التلوين بسرعة وفي توقيتات حرجة سواء من عمر النبات أو من خلال التقلبات المناخية الحادة المتوقعة خلال الفترة المقبلة وفي خلال أسبوعين من الآن سوف تظهر سنابل القمح مبكراً للزراعات التي تم زراعتها في آخر شهر أكتوبر أو بداية نوفمبر مع ظهور النورات في الشمر سواء البلدي أو الألماني أو الهولندي مع ظهور طلع النخيل المذكر وأحيانا النورات المؤنثة في بعض الأصناف، مؤكداً استمرار تولد نموات جديدة للزيتون وبعض الفاكهة المتساقطة مثل الخوخ في بعض المناطق وكذلك المانجو مما يؤخر دخول الأشجار في مرحلة الكمون الفسيولوجي وهو ما يعمل على إرباك لمواعيد التصويم.

التأثيرات غير المباشرة للتغيرات المناخية

ولفت إلى أن ظهور الأجيال الأولي مبكراً من الدودة القارضة علي البطاطس الصيفي والفول الشتوي والبرسيم الحجازي ومحاصيل صيفية، كذلك ظهور مبكر للمن على البطاطس وعلي الفول الشتوي والبسلة المتأخرة، كذلك من الضروري الانتباه لانتشار العنكبوت الأحمر على الفراولة والباذنجان وظهور الحلم الدودي علي الفلفل وفاصوليا الصوب والبصل والثوم وظهور ديدان ثمار الطماطم وخاصة التوتا ابسولوتا وباقي ديدان الثمار الحرشفية وإعادة نشاط التربس علي الثوم والفلفل والبصل والطماطم.

وأوضح أن من بين التأثيرات غير المباشرة للتغيرات المناخية الظهور المكثف لذبابة البنجر وخاصة العروة الثانية والثالثة، والدورة الأولي من تبقعات وتلطخات الأوراق الفطرية على القمح والشعير واستمرار ظهور البياض الدقيقي على الفلفل والباذنجان، واستعجال ظهور البياض الزغبي واللطعة الأرجوانية على البصل والثوم، وظهور التبقعات البكتيرية في الطماطم وإعادة نشاط العفن الرمادي على ثمار الفراولة والطماطم والظهور المبكر للتبقع السركسبوري على البنجر.