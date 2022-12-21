«الأرصاد»: التغيرات المناخية وراء موجات البرد والظواهر الطبيعية العنيفة

يبدأ فصل الشتاء، اليوم، طبقًا لحسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تمام الساعة 11 و40 دقيقة مساءًا، وكشفت الحسابات الفلكية أن فصل الشتاء هذا العام سيمتد إلى 88 يومًا و23 ساعة و38 دقيقة، وسينتهي يوم 22 مارس 2023، الموافق 28 من شعبان 1444 هجريًا الساعة 11و 25 دقيقة.

التغيرات المناخية المسؤولة عن الظواهر الجوية العنيفة

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ التغيرات المناخية لن تؤثر على البداية الرسمية لفصول السنة، غير أنها تجعل المواطنين يشعرون بارتفاع وانخفاض درجات الحرارة خلال الفصول المختلفة، فضلا عن تسببها في ظواهر جوية عنيفة، إذ أن السنوات الماضية شهدت العديد من الظواهر الجوية العنيفة بفصول السنة نتيجة تغير المناخ، غير أن البداية الرسمية للفصول ومنها فصل الشتاء ترتبط بتعامد الشمس على مدار الجدي أو مدار السرطان أو خط الاستواء، والتي تحدد البداية الرسمية لكل فصل من فصول السنة.

التغيرات المناخية السبب وراء موجات البرد وتقاربها

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، أن التغيرات المناخية أثرت على المناخ من خلال شعور المواطنين بموجات برد شديدة أو تقارب موجات البرد من بعضها، وبعض الظواهر الجوية العنيفة وحالات عدم الإستقرار في الأحوال الجوية.