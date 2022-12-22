«الأعلى للثقافة» ينظم ندوة عن «رسومات كتب الأطفال»

نظّم المجلس الأعلى للثقافة، ندوة «رسوم كتب الأطفال»، في قاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي، والكاتب محمد ناصف رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية.

وأدارت الندوة الكاتبة فاطمة المعدول، مقررة لجنة فنون الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، وشارك بها الدكتورة ريم علي هيبة الفنانة التشكيلية، والأستاذة بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.

استهلت الكاتبة فاطمة المعدول الندوة قائلة: «أفضل أن أطلق على لقاءاتنا مائدة مستديرة، ونحن حين نتحدث عن رسوم كتب الأطفال فأمامنا مشكلة حقيقية، فرغم أن البعض يظن أن الأمر بسيط، فإن الحقيقة أن لدينا مراحل عمرية مختلفة وكل مرحلة لها ما يناسبها من أنماط ورسومات، فلو اتخذنا مثلًا طفل ما قبل السادسة فلا يمكن أن نتصور كتابًا لتلك المرحلة العمرية دون أن يكون معتمدًا على الرسومات بشكل أساسي، فالرسومات هي حجر الأساس لطفل ما قبل السادسة، وفي تلك السن الرسم أهم من الكتابة».

وتحدثت الدكتورة ريم هيبة، عن نقطة جوهرية في الرسم للطفل، فكيف نصل إلى أحسن صورة ممكنة لا بد أن نراعي أن هناك تطورًا دائمًا، فهناك كتاب ورسامون على مستوى عالمي، ولكن يبقى عدد من الملاحظات في كتب الأطفال التي يتم إعدادها في مصر، فعندما ننتج كتابًا للأطفال يكون لدينا الناشر والكاتب والرسام، وينبغي التعاون بينهم للوصول بالكتاب إلى أفضل صورة ممكنة، مشيرة إلى ملاحظة مهمة، ألا وهي أن الرسامين رغم مواهبهم القوية فإنهم يتعاملون على أنهم رسامون وفقط، ولا يأخذون في الاعتبار الأهمية الشديدة للتصميم، فالتصميم جزء لا يتجزأ من العمل، وينبغي أن يكون هذا الموضوع في الحسبان، موضحة أن الفئة العمرية تلعب دورًا مهمًّا في آليات اختيار الرسومات، وترى أن الرسامين فد يحتاجون إلى لقاءات مع تربويين ومتخصصين في علم النفس يوجهون أفكارهم حتى يستطيعوا رسم كتب الأطفال».

كما أشارت إلى أهمية اختيار القطع، والتنويع في الخامات المستخدمة، ولا سيما في كتب الصغار، ومشيرة إلى أهمية إنتاج المجسمات، وعن الكتب الديجيتال فقد رأت أنّ الاهتمام بها غير كافٍ، قد يصل إلى حد الإهمال، رغم أن الكثير من أطفالنا يتعاملون معاملة مباشرة مع الأجهزة المحمولة.

وتطرقت هيبة إلى أهمية الاهتمام بالهوية البصرية حين يتم رسم كتب الأطفال، موضحة أن الهوية البصرية في مصر لها حضور بارز وقوي، ولكن معظم الرسامين للأسف ينجرفون إلى المدارس الفنية الأجنبية، ولا يحاولون إعادة إنتاج الهوية البصرية المصرية، رغم أن ما يعجبنا من الكتب يهتم جدًّا بالهوية البصرية لمنتجيها، وأن هناك كتبًا تعجب الصغار وعائلاتهم حتى إنهم يتشاركون قراءتها في جلسات دافئة.