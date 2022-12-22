رئيس وكالة الفضاء المصرية: نلعب دورا مهما في دعم تكنولوجيا الفضاء بإفريقيا

أكد الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن مصر والوكالة، تلعبان دوراً مهماً في دعم علوم وتكنولوجيا الفضاء في القارة الأفريقية وخصوصاً أن مصر تستضيف مقر وكالة الفضاء الإفريقية التي من المتوقع تدشينها في 2023.

وأضاف «صدقي»، أن مصر والقيادة السياسية تولي أهمية كبرى لتوطيد علاقاتها مع الدول الإفريقية الشقيقة في مجال الأنشطة الفضائية وخاصة لمواجهة تحديات تأثيرات تغير المناخ وتحقيق رؤية مصر2030 وأجندة افريقيا 2063.

جاء ذلك خلال فاعليات ختام برنامج التدريب الإفريقي على أساسيات وتكنولوجيات الأقمار الصناعية، بحضور 15 متدربا من 8 دول إفريقية «جنوب السودان، غانا، زيمبابوي، غامبيا، تنزانيا، سيرا ليون، نيجيريا»، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين وكالة الفضاء المصرية والدول الإفريقية في مجال تكنولوجيا الفضاء.

من جانبه أعرب السفير حسن شوقي، نائب أمين عام الوكالة المصرية، عن تطلعه لأن يؤدي هذا البرنامج التدريبي إلى مزيد من التعاون المستقبلي في هذا المجال بين الدول الأفريقية المشاركة، مؤكدا أن التعاون بين الدول الإفريقية في مجال الفضاء يدعم الكوادر البشرية الشابة وينمي مهاراتها وخبراتها في هذا المجال الواعد لإفريقيا.

وأشار الدكتور إسلام أبوالمجد، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية والمشرف على التدريب، إلى أن ما يميز هذا التدريب على وجه الخصوص عن غيره، أنه يركز على الجانب العملي بصورة كبيرة في سابقة لم تحدث من قبل على مستوى القارة الإفريقية، وبإمكانيات ودعم كبير توفره وكالة الفضاء المصرية للمهندسين الأفارقة، وذلك في إطار حرص وكالة الفضاء المصرية على تدعيم العلاقات الإفريقية من خلال توفير الفرصة لممارسة العملية لعدد من التقنيات في مجال تكنولوجيا الفضاء وتشمل التخصصات الهندسية.