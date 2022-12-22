تأجيل انتخابات التجديد النصفي لاتحاد الناشرين المصريين إلى 28 ديسمبر

اعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الناشرين المصريين، وانتخابات التجديد النصفى للاتحاد لعدم اكتمال النصاب القانونى المقرر للانعقاد.

حيث كان من المقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية يوم 21 ديسمبر ٢٠٢٢ بمقر الاتحاد ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانونى لعقد الجمعية العمومية، وإعمالا لحكم المادة رقم "16 " من قانون اتحاد الناشرين المصريين رقم 25 لسنة 1965 والتى تنص على ( يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء، فإذا لم يتكامل العدد أجل الاجتماع أسبوعا وعندئذ يكون الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين ).

فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية يوم الأربعاء القادم الموافق ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا بمقر اتحاد الناشرين المصريين ( 92 شارع التحرير –برج ساريدار – الدقى ) للنظر فى الموضوعات التالية:

1) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الاتحاد خلال العام الماضى.

2) عرض الميزانية والحساب الختامى عن العام الماضي.

3) انتخاب اربعة أعضاء لمجلس إدارة الاتحاد بدلاً من الذين انتهت مدة عضويتهم.