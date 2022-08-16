اتحاد الناشرين يطالب بإنشاء منافذ جديدة لتسويق الكتب في المحافظات

طرح اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده مقترح، بإنشاء عدد من المنافذ الجديدة لبيع الكتب بمختلف المحافظات على غرار فكرة مشروع «مكتبات 306»، بكل محافظات الجمهورية، وذلك خلال لقاء رئيس الاتحاد مع اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع إدارة الأزمات بمجلس الوزراء.

وأضاف سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين في تصريح لـ «الوطن»: «ألتقينا مع اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع إدارة الأزمات بمجلس الوزراء وتم خلال اللقاء مناقشه كافة المشاكل والصعوبات التي تواجه صناعة النشر واقترحت توجيه دعم خاص لصناعة النشر خلال الفترة الحالية لما تمر به، كما تم استعراض مشاكل تصدير الكتاب وضرورة التكامل بين كافة قطاعات الدولة لتوفير احتياجات صناعة النشر».

سعيد عبده: إضافة صناعة النشر إلى وثيقة ملكية الدولة

وأضاف «عبده» أن اللقاء تطرق إلى التأكيد على ضرورة أن يكون هناك دور كبير للدولة من خلال إدراج صناعة النشر ضمن الصناعات الرئيسية بالوثيقة التي يعدها مركز معلومات مجلس الوزراء عن سياسة ملكية الدولة، والتي تهدف إلى زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، والتأكيد على أن صناعة النشر لها أثر فعال في رفع الوعي لدى المواطن المصري.

وتابع: «كما تم خلال اللقاء المطالبة بالتدخل لتعديل قانون اتحاد الناشرين المصريين رقم 25 لسنة 1965 بما يناسب تطورات العصر الحالي وتعديل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، والذي سبق تقديمه إلى مجلس النواب أكثر من دورة تشريعية».

مقترح بإنشاء منافذ جديدة لتسويق الكتاب

كما تم استعراض مقترح إنشاء منافذ جديدة لتسويق الكتاب ودعم فكرة مشروع مكتبات 306، بكل المحافظات، ويهدف المشروع إلى نشر المعرفة من خلال شارع يضم عدد من المكتبات في كل محافظة، منوها إلى أن الاتحاد يعمل على المشروع منذ سنتين: «نعمل حاليا على توفير الدعم المادي من خلال التعاون مع وزارة التنمية المحلية وغيرها من الجهات».

وأشار إلى أن رئيس قطاع إدارة الأزمات وعدنا بإدارة هذه الملفات وتقديم كافة تلك المقترحات مكتوبة بشكل رسمي لمناقشتها والعمل عليها خلال الفترة المقبلة.