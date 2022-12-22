العثور على شخص مصاب بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا

تحقق الأجهزة الأمنية في محافظة قنا في واقعة العثور على شخص مصاب بطلق ناري في إحدى قرى مركز قفط جنوب المحافظة.

وبدأت مباحث مركز قفط في فحص الكاميرات المؤدية إلى موقع العثور على الشخص المعثور عليه مصابا، للوصول إلى خيط لضبط المتهمين في الواقعة.

بلاغ بالإصابة

وكانت غرفة العمليات في محافظة قنا تلقت بلاغا بإصابة شخص، اليوم الخميس، بطلق ناري في ظروف غامضة بقرية كلاحين الحاجر التابعة لمركز قفط، بمحافظة قنا.

وتلقى مرفق إسعاف قنا، بلاغا يفيد إصابة شخص بطلق ناري في ظروف غامضة بقرية كلاحين الحاجر في مركز قفط.

على الفور، تم الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة جمال حماد علي، 50 عامًا، بطلق ناري الصدر والبطن، في ظروف غامضة بقرية كلاحين الحاجر في مركز قفط، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى قفط، لتلقي العلاج اللازم.

تحقيقات في الواقعة

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهة المختصة لتتولى التحقيقات لمعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه.