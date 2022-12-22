«الزراعة»: أنتجنا 2.3 مليون طن سكر لتغطية احتياجات المصريين

قال الدكتور أيمن حسين، مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، إنّ محصول السكر في مصر يعتمد على محصولي بنجر وقصب السكر، ورغم أنّ القصب هو المحصول القديم، إلا أنّ المحصولين يتكاملان سويًا لإنتاج السكر، من خلال مصانع البنجر والقصب.

إنتاج مصر من السكر تجاوز مليونين و300 طن

وأضاف حسين في مداخلة هاتفية على فضائية dmc، أنّ إنتاج مصر من السكر تجاوز 2 مليون و300 طن، ما يساهم في سد احتياجات المواطنين من السكر بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى استمرار الجهود لمحورين وهم: حالة المزارع المعيشية وتكاليف إنتاج السكر، إضافة إلى الناتج القومي من السكر كمحصول استراتيجي.

أصناف جديدة ضمن عمليات التطوير بإنتاج السكر

وأوضح مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، أنّ التطوير في إنتاج السكر يتضمن إنتاج الأصناف الجديدة واستخراج أصناف جديدة من قصب السكر، باعتبار أنّ معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة هي الجهة المنوط بها بتربية أصناف قصب السكر، لافتًا إلى استخراج أصناف جديدة بينهم 2 جدد وثالث يتم تسجيله في الوقت الراهن.

تغير المناخية قد يؤثر إيجابا على إنتاجية السكر من القصب

وأشار حسين إلى أنّ تأثير التغيرات المناخية على محصول قصب السكر ليس كبيرا، كونه محصول استوائي بالأساس، بل إنّ التغيرات المناخية قد تؤثر بالإيجاب، فارتفاع درجات الحرارة يزيد إنتاجية المحاصيل.