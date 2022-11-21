اتحاد خبراء البيئة العرب: مصر نجحت في تنظيم cop 27 بشهادة كل دول العالم

قال الدكتور مجدي علام أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب ومستشار مرفق البيئة العالمي في جيف، إن الجهود المبذولة بمؤتمر المناخ cop 27 كانت بشهاد العالم أجمع، إذ أنها شهادة دولية وليست شهادة محلية، مشيرًا إلى حديث الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بأن مؤتمر شرم الشيخ cop 27 يضاف إلى مؤتمر باريس وجلاسكو كأفضل 3 مؤتمرات في تاريخ مؤتمرات دول الأطراف الخاصة بالمناخ.

شرم الشيخ وجلاسكو وباريس أكثر القمم مشاركة للحضور

وأضاف علام في حوار على فضائية «النيل للأخبار»، أن مصر تستحق الإشادة بما قدمته خلال cop 27، فمن خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر شرم الشيخ بقاعاته الثلاث وجد كافة الهيئات والمؤسسات الدولية ممثلة بهذه القمة، إذ أن المشاركة بفعاليات مؤتمر المناخ cop 27 تخطت 65 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، لتتصدر قمة شرم الشيخ مع جلاسكو وباريس قائمة المؤتمرات الأكثر مشاركة.

تنظيم cop27 يدعو للفخر للمصريين والعرب والأفارقة

وأوضح أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب ومستشار مرفق البيئة العالمي بـ جيف، أن مدينة شرم الشيخ شهدت تحولا كبيرا خلال استضافتها لمؤتمر المناخ cop 27، عما كانت عليه من قبل، ويعد هذا بمثابة إنجاز كبير بإنشاء هذه المنظومة المتكاملة على كافة المستويات بهذه المدة القصيرة.

تنظيم مصر يتسم بالرقي والتقدم وينافس تنظيم الدول الكبرى

وأشار علام إلى أن ترحيب الحضور ما بين الملوك والرؤساء والخبراء والهيئات إضافة إلى هيئات المجتمع المدني بالكامل بالتنظيم، إذ أن المساحة كبيرة ولم يكن هناك أي قيود على أحد، فضلًا عن تخصيص أماكن للمسيرات، فالحدث في حد ذاته أدارته مصر في منتهى الرقي والتقدم الذي ينافس أعتى هذه المناسبات بالعالم.