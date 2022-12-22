افتتاح مهرجان الجُبن في حديقة الأورمان بالجيزة «صور»

افتتح الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، أول مهرجان للجُبن في مصر، بحديقة الأورمان بمحافظة الجيزة، والذي تبدأ فعالياته اليوم وتنتهي الاثنين المقبل بمشاركة أكثر من 40 عارضاً من مصانع الجبن المصري بأنواعه المختلفة، ويقام المهرجان تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية والتجارة.

علاء عزوز: فرصة ذهبية لمنتجي الألبان لتسويق منتجاتهم للجمهور

وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الافتتاح، إن إنتاج الجُبن جزء حيوي من منظومة الإنتاج الحيواني، ومهرجان الجُبن فرصة ذهبية لمنتجي الألبان لعرض منتجاتهم وتسويقها للجمهور، كما ينعكس ذلك على تنمية إنتاج الجبن في مصر، مشيراً إلى أنّ التوجيهات الرئاسية بإنشاء مراكز متطورة لتجميع الألبان في القرى ضمن جميع مراحل مبادرة حياة كريمة.

زيادة صادرات الجُبن المصري

أكد «عزوز» أن منتجات الألبان المصرية تتمتع بجودة عالية تُمكنها من منافسة منتجات الألبان العالمية، وستشهد خلال الفترة المقبلة ارتفاعاً في صادرات منتجات الألبان وعلى رأسها الجبن في ضوء الدعم الذي يقدم للصناعة وزيادة التنافسية في السوق المصرية.

ومن المقرر أن يتم على هامش مهرجان الجبن المصري تنظيم حلقات نقاشية يومية بين كبار علماء وخبراء أقسام الألبان بالمراكز والمعاهد البحثية المتخصصة وعلى رأسها مركز البحوث الزراعية والمركز القومى للبحوث ومعهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، كما ستقام فقرات ترفيهية وعروض فنية متميزة ومسابقات ثقافية للكبار والصغار والتي ستكون جوائزها عبارة عن منتجات مقدمه من الشركات العارضة.

ويركز المهرجان الذي يقام في حديقة الأورمان على المنتجات الطبيعية بشكل عام كما سيتم إلقاء الضوء على ما تم إنجازه من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير مراكز تجميع الألبان بمختلف محافظات مصر.