افتتاح مهرجان «الجبن» في حديقة الأورمان بالجيزة.. اليوم

يفتتح الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، المهرجان الأول للجبن في حديقة الأورمان بالجيزة، اليوم، ويستمر المهرجان حتى الإثنين المقبل بمشاركة العديد من الشركات ومنتجي الألبان والجبن تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الاراضي.

وقال الدكتور محمود حسين منسق المهرجان، لـ «الوطن»، إن هذا هو الحدث الأول من نوعه في تاريخ التسويق المصري حيث يُعقد تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة، ووزراء التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة والإنتاج الحربي والتضامن الاجتماعي والسياحة والآثار، ممثلة في هيئة التنشيط السياحة، لافتا إلى استمرار الفعالية حتى الإثنين المقبل بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة.

40 عارضاً من مصانع الجبن المصري

وأوضح أنه من المنتظر أن يشارك في المهرجان أكثر من 40 عارضاً من مصانع الجبن المصري بأنواعه المختلفة وسيتم التركيز على المنتجات الطبيعية بشكل عام.

وأضاف أنه سيتم إلقاء الضوء على ما تم إنجازه من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير مراكز تجميع الألبان بمختلف محافظات مصر وسيتم عرض أهم التطورات التي حدثت في مجال تعميق الصناعة المحلية لمعدات وأجهزة تجميع الألبان وتبريدها وكذلك وسائل النقل الأمن من الناحية الصحية.

حلقات نقاشية يومية

وتابع أن الفعالية ستعقد حلقات نقاشية يومية لخبراء الألبان بالمراكز والمعاهد البحثية المتخصصة وعلى رأسها مركز البحوث الزراعية والمركز القومي للبحوث ومعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني بخلاف الفقرات الترفيهية والعروض الفنية المتميزة والمسابقات الثقافية للكبار والصغار والتي ستكون جوائزها عبارة عن منتجات مقدمة من الشركات العارضة.