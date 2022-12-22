نقص الغذاء يضرب ناجورنو كاراباخ وسط حصار أذربيجان

قال رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم، إن منطقة ناجورنو كاراباخ الانفصالية تعاني من نقص في الغذاء بسبب الحصار الذي وصل لأسبوعه الثاني، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

روسيا وسيط لوقف إطلاق النار

هذا القطاع معترف به دوليًا كجزء من أذربيجان ولكن سكانه في الغالب من الأرمن وقد انفصلوا بعد حرب في أوائل التسعينيات، لكن في عام 2020، استعادت أذربيجان أراضي في ناجورنو كاراباخ وحولها بعد حرب قصيرة انتهت بوقف إطلاق النار بوساطة روسية.

وقال باشينيان إن الوضع الإنساني في الجيب متوتر للغاية نتيجة الحصار الذي تفرضه أذربيجان على ممر لاتشين مضيفا أنه اقترح شروطا على أذربيجان لرفع الحصار.

الطريق الوحيد عبر الأراضي الأذربيجانية الذي يربط أرمينيا بناجورني كاراباخ يمر عبر الممر، الذي حاصرته مجموعة من المدنيين الأذربيجانيين وصفتهم بأنهم نشطاء بيئيون في 13 ديسمبر.

نقص السلع الأساسية بسبب الحصار

وذكر باشينيان أن مئات العائلات لا تزال منقسمة على جوانب مختلفة من الحصار، كما في ناجورني كاراباخ، هناك نقص في عدد من السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

وتقول أذربيجان إن النشطاء متورطون في احتجاج حقيقي ضد التعدين الأرمني غير القانوني في ناغورني كاراباخ، وإن قوات حفظ السلام الروسية هي التي أغلقت الطريق.

وأشار باشينيان إلى أن قوات حفظ السلام لم تكن تفي بالمسؤوليات المسندة إليها عند نشرها في المنطقة في عام 2020.

أكثر من 200 جندي قتل من قبل الجانبين

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن قوات حفظ السلام الروسية تعمل على ضمان السلام والنظام في المناطق التي تم نشرها فيها، مشددا على أن أفعالهم تتم وفقا لروح ورسائل الوثائق الموقعة.

ولا تزال انتهاكات وقف إطلاق النار لعام 2020 شائعة، حيث قتل أكثر من 200 جندي من الجانبين في اشتعال القتال في سبتمبر.