قطع مياه الشرب لمدة 10 ساعات عن عدة مناطق بالقاهرة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً لأعمال إحلال وتجديد خط المياه قطر 600مم أسفل كوبري الجنزوي بطريق النصر مع تقاطع أحد فخري بمدينة نصر، الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (أرض الجولف مدينة نصر –الإمداد والتموين – عمارات رامو - شباب المهندسين – منطقة سيتي ستارز – عمارات المدفعية – جزء من المنطقة السادسة) وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 23-12-2022 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 24-12-2022.

تدبير الاحتياجات من المياه

وناشدت شركة مياه الشرب بالقاهرة أصحاب المخابز والمستشفيات الواقعة في نطاق هذه المناطق المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

سيارات مياه صالحة للشرب

وأكدت الشركة على توفير سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.