موعد انطلاق الفوج السادس لرحلات الأقصر وأسوان.. اعرف طرق الاشتراك

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، فتح باب الحجز بالفوج السادس من رحلات قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان، وناشدت الإدارة المركزية لتنمية الشباب بسرعة تسجيلهم للحجز.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل رحلات الأقصر وأسوان ضمن رحلات «اعرف بلدك»، وفقا لما ذكرته وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

رحلات الأقصر وأسوان

تنطلق رحلة الأقصر وأسوان المقدمة من وزارة الشباب والرياضة، خلال الفترة من 30 ديسمبر حتى 6 يناير.

الحجز والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة

وجرى إضافة خاصية الدفع الإلكتروني مباشرة من خلال بطاقة فيزا أو ماكينات فوري على مستوى الجمهورية.

شروط الاشتراك في الرحلة

السن من 18حتى 40 سنة

ولا يسمح باصطحاب أطفال نهائيا أو أسر أو الحيوانات الأليفة.

التجمع لرحلة الذهاب بالقطار من محطة سكك حديد مصر - رمسيس بالقاهرة 3.30 عصرا يوم الجمعة الموافق 30 ديسمبر قيام القطار في تمام الساعة 5 مساء من محطة سكك حديد مصر

تدعم وزارة الشباب والرياضة تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات ورسوم زيارة الأماكن السياحية المدرجة بالبرنامج.

الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة والسداد مباشرة من خلال بطاقه فيزا أو ماكينات فوري على مستوى الجمهورية.

قيمة الاشتراك (1500) جنيهاً للفرد الواحد.

لا يجوز تبديل المشترك بآخر.

لا يتم رد قيمة الاشتراك في حالة التغيب عن الرحلة.

يشترط خلو المشارك من الأمراض المعدية والمزمنة وأمراض القلب والصرع والأمراض النفسية.

يحق للوزارة إجراء أي تعديل أو تبديل بالبرنامج أو أماكن الإقامة أو التوزيع بالقطار طبقاً للظروف الطارئة.

ارتداء الكمامة الطبية والالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء الرحلة.

عدم التدخين نهائيا في أماكن الإقامة أو المزارات.

وفي حال ارتكاب أي مخالفة لشروط الاشتراك أو تعليمات هيئة الإشراف أو عدم صحة البيانات الشخصية والصحية أو وجود مخالفات أو قضايا أمنية سيتم مغادرة المخالف فوراً على نفقته ودون استرداد المبلغ الذي دفعه كقيمة الاشتراك.