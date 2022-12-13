«حوالتي».. مزايا الحساب الجديد من بنك مصر

أعلن بنك مصر، تطبيق أسعار الفائدة الجديدة لشهر ديسمبر 2022، على المنتجات المصرفية مثل حسابات التوفير بالجنيه المصري والعملات الأخرى، والودائع والشهادات بأنواعها.

حساب حوالتي

ومن بين الحسابات التي يوفرها بنك مصر للعملاء، حساب «حوالتي»، للعملاء الذين يستقبلون حوالات بالجنيه المصري أو العملات الأجنبية المختلفة.

ويوفر حساب «حوالتي»، بالجنيه المصري من بنك مصر طريقة عملية لإضافة الحوالات الواردة من الخارج إلى الحساب، مع إمكانية إصدار بطاقة خصم فوري على الحساب والصرف النقدي أو الشراء باستخدام بطاقة الخصم الفوري، مع خيارات مرنة أخرى للتعامل على الحساب من الإنترنت والموبايل البنكي، مع الحفاظ على حرية السحب وقت ما تشاء.

مميزات حساب حوالتي

- الحساب متاح للأفراد المصريين والأجانب بجميع فروع بنك مصر.

- الحساب بالجنيه المصري بكافة فروع البنك على مستوى الجمهورية.

- لا يوجد حد أدنى لفتح الحساب.

- الإعفاء من مصاريف فتح الحساب ومن بعض المصاريف المطبقة على الحسابات الأخرى.

- استقبال الحوالات الواردة من الخارج بالعملات الأجنبية الرئيسية بدون حد أقصى.

- استبدال العملة الأجنبية الواردة بتسعير مميز تلقائياً في الحساب.

- السحب من الحساب من خلال ماكينات الصراف الآلي باستخدام بطاقات الخصم الفوري، أو من داخل الفرع في حالة المبالغ التي تتعدى الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من آلات الصراف الآلي.

- إمكانية الاستعلام عن رصيد الحساب / التحويل من الحساب إلى حسابات أخرى داخل البنك من خلال خدمة الانترنت البنكي أو تطبيق الهاتف المحمول BM Online.