أسرة مسلسل «أم البنات» تحتفل بانطلاق التصوير

احتفلت الفنانة القديرة سهير رمزي، بانطلاق تصوير مسلسلها الجديد «أم البنات» في ديكور الحارة الشعبية ضمن الأحداث استعدادا للمنافسة في رمضان المقبل.

احتفالية تصوير مسلسل «ام البنات»

حضر الاحتفال كلا من، سهير رمزي، صوفية، حنان يوسف، منة عرفة، حامد الشراب، ياسمين جمال، إكرامي هجرس، هاني عبد الحي، احمد عبد المجيد، ومن فريق الانتاج: مينا محروس و محمد سليمان، ومدير تصوير رامي عادل، والمنتج محروس المصري، والمؤلفين: عمرو هاني ورانيا عاطف، والسيناريست أحمد صبحي، والمخرج عبد العزيز حشاد، ومجموعة كبيرة من وسائل الإعلام المصرية والعربية لتغطية الاحتفال.

وأشادت الفنانة سهير رمزي بفريق عمل المسلسل بعد مرور أيام قليلة من التصوير، وعلى رأسهم المخرج عبد العزيز حشاد فهو مخرج متميز يدقق في التفاصيل، يواصل الليل بالنهار لظهور العمل على أكمل وجه.

تفاصيل دور سهير رمزي في مسلسل أم البنات

وتجسد سهير رمزي، شخصية أرملة اسمها ليل، وهى أم لـ 5 بنات في مختلف مراحلهن العمرية، وذلك في مستوى اجتماعي بسيط، تتورط الأم في جريمة قتل، وتتصاعد الأحداث في إطار من المفاجآت والتشويق.

في سياق متصل، حرص المنتج محروس المصري خلال التصوير على ذبح «بقرة» خلال التصوير.

أبطال مسلسل «أم البنات»

يذكر أن مسلسل «أم البنات» من بطولة سهير رمزي، ومنة عرفة وياسمين جمال ومحمد مهران وحامد الشرابي، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج عبد العزيز حشاد.