مدربة في «كابيتانو مصر»: اخترنا 150 لاعبا من مختلف المحافظات

أكدت سارة حسنين مدربة في مبادرة «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الرياضية، أن مصر مليئة بالمواهب الرياضية، مؤكدة أن المبادرة اكتشفت لاعبين مميزين ومهاريين، وأصحاب لياقة بدنية عالية، مشددة على ضرورة الاهتمام بالأجيال القادمة.

المبادرة اختارت 150 لاعب

وأوضحت «حسنين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc» أن المبادرة اختارت 150 لاعبًا متميزًا من مختلف المحافظات المصرية مواليد 2008 مشيرة أنهم سيكونوا مستقبل مصر.

وتوقعت أن يكونوا هؤلاء من اللاعبين المميزين في المستقبل، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي أوصى بالاهتمام باللاعبين في حضور لاعبين ومدربين كبار مثل أحمد الكاس والكابتن عبدالستار صبري والكابتن محمود سعد المشرف على البرنامج بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وعدوا الرئيس بقيد اللاعبين في أندية

وأشارت إلى أن هؤلاء اللاعبين غير مقيدين في أي ناد مصري، ووعدوا الرئيس السيسي أنه سينضموا للأندية في المرحلة القادمة بإذن الله.

وأشارت أن المبادرة توفر مكانًا لممارسة كرة القدم للمواهب الكروية التي لا تجد مكان للعب فيه، متوقعة أن يكون هناك مستقبل مشرف لهذه المواهب الكروية.