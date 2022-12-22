عودة الحركة المرورية لـ«زراعي بنها» بالقليوبية بعد رفع آثار تصادم عدة سيارات

تمكنت أجهزة مرور القليوبية من إعادة حركة السيارات في الطريق الزراعي مصر اسكندرية في اتجاه القاهرة بعد ميت عاصم دائرة مركز بنها، عقب رفع آثار حادث تصادم أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

إصابة 5 في حادث تصادم ببنها

وأصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص وتصادم عدة سيارات فى بعضهم واحداث تلفيات بالطريق الزراعي بعد مزلقان ميت عاصم اتجاه محافظة القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها التعليمي للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تفاصيل حادث تصادم الزراعي ببنها

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص وتصادم عددا من السيارات فى بعضهم جراء الحادث مما أدى أى وقوع مصابين في الحادث.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي بعد مزلقان ميت عاصم ببنها وتبين إصابة كل من: «محمد، م» 21 سنة، و«وليد ، ع»، 25 سنة، و«محمد، م، م» 35 سنة، و«السيد، أ، ش» 21 سنة، و«ياسمين م، ص» 22 سنة وجميعهم من محافظة الغربية وتم نقلهم إلى مستشفى بنها التعليمي للعلاج واتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.