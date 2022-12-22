الإماراتي غيث الهايم يطرح أغنية «ترضى كذا» (فيديو)

طرح الفنان الإماراتي غيث الهايم، أحدث أعماله الغنائية «ترضى كذا»، بشكل فيديو كليب مصور.

غيث الهايم يطلق ثان أغنياته بعد «سكتة»

«أشتاق لك كبر البحر بعد السما كثر النجوم».. بهذه الكلمات يقدم غيث جرعة رومانسية دسمة، خلال أغنيته الجديدة التي تأت استمرار لمسلسل رومانسياته الغنائية، التي أطلق آخر إصداراته منذ شهرين فقط، عبر أغنية «سكتة».

ويخوض غيث الهايم عبر أغنية «ترضى كذا»، مغامرة الغناء بكلماته وألحانه الخاصة، بينما يتعاون لأول مرة مع الموزع الموسيقي جوزيف دمرجيان.

يتعاون لأول مرة مع الموزع الموسيقي جوزيف دمرجيان

وبدأ غيث الهايم، رحلته الغنائية من قلب الإمارات منذ 10 سنوات، عبر أولى أغنياته «يا روح روحي»، وتحمل أعماله في غالبيتها طابع العاطفة والرومانسية، ومن أشهرها «يا روح روحي» و«خلهم يروحون» و«أنا فرصة».

من المقرر أن يحيي غيث خلال الفترة المقبلة، عددا كبيرا من الحفلات الغنائية بعدد من الدول العربية.