قناة الحياة تنشر فيديو لتأهيل منطقة الطابية التاريخية في أسوان

نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة»، عبر «فيس بوك»، مقطع فيديو جديد، عن استمرا العمل في مشروع إعادة تأهيل منطقة الطابية التاريخية ضمن مشروعات تطوير عواصم المحافظات والمدن بمدينة أسوان.

وتستهدف أعمال تطوير منطقة الطابية الحربية بمدينة أسوان إحياء الهوية البصرية لهذه القيمة التاريخية والحضارية، حيث تشمل أعمال التطوير رفع كفاءة حديقة مسجد الطابية بمساحة 15 ألف مربع ولاند سكيب وزراعات ومشايات وبرجولات ومظلات.