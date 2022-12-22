4 مسرحيات جديدة في موسم رأس السنة.. الفخراني والسقا أبرز نجومها

عروض مسرحية متنوعة، تنطلق في موسم احتفالات رأس السنة الجديدة 2023، لعددٍ من النجوم، أبرزهم يحيى الفخراني، وأحمد السقا، وريم مصطفى وسمية الخشاب ودنيا سمير غانم وغيرهم، حيث ستُعرض بشكلٍ استثنائي في إجازة الأسبوع الأخير من العام الجاري، ومن المُقرر الإعلان لاحقًا عن مواعيد عرضها في العام الجديد.

وترصد «الوطن» أبرز العروض المسرحية المُقرر عرضها في احتفالات رأس السنة، وهي كالتالي:-

1- كازينو بديعة

وتنطلق أولى عروض مسرحية «كازينو بديعة» اعتبارًا من يوم 29 و30 و31 ديسمبر، ضمن احتفالات موسم رأس السنة الجديدة، بينما تُعرض فيما بعد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

«كازينو بديعة» كتابة أحمد الإبياري و إخراج طارق الإبياري، وبطولة سمية الخشاب، أحمد فتحي، إدوارد، طارق الإبياري، علاء مرسي، إيمي طلعت زكريا، علاء زينهم، أحمد سعد ميشو، وأشعار الأستاذ أبو السعود الإبياري، ومن إنتاج شركة «سي سينما بروكشنز» أحمد فهمي وهاني نجيب.

سيدتي الجميلة

وبشكلٍ استثنائي، وبعد عرضها في موسم الرياض، تنطلق مسرحية «سيدتي الجميلة» في نسختها الجديدة، على مسرح «كايرو شو» بمدينة السادس من أكتوبر، يومي 30 و31 ديسمبر الجاري.

المسرحية يُشارك في بطولتها كل من الفنان أحمد السقا، وريم مصطفى، وعلاء مرسي، وأسامة عبد الله ومحسن منصور وليلى عز العرب وآخرين.

ياما في الجراب يا حاوي

وتعود مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» من جديد، أيام 24 و25 و31 ديسمبر، على مسرح «كايرو شو»، حيث يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العرض في القاهرة والإسكندرية.

مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي» مأخوذة عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي «ليلة من ألف ليلة»، ويشارك في بطولتها يحيى الفخراني وهشام إسماعيل، وكارمن سليمان، وشريف دسوقي، ومحمد الشرنوبي، ولبنى ونس، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مجدي الهواري.

أنستونا

وتواصل دنيا سمير غانم، تقديم مسرحيتها الجديدة «أنستونا» على مسرح جامعة جامعة السادس من أكتوبر، أيام 23 و30 و31 من شهر ديسمبر الجاري، ويُشارك في بطولتها كل من بيومي فؤاد، وكريم عفيفي، وسامي مغاوري، وعمرو عبد العزيز، ومريم السكري، وبسنت صيام، وهي تأليف كريم سامي، أحمد عبد الوهاب، إخراج خالد جلال.