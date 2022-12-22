«التعليم» تعلن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، بمحافظة القاهرة، جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023، مؤكدة على جميع الإدارات التعليمية بضرورة تكثيف الاستعدادات النهائية لعقد الامتحانات والتنسيق الكامل مع مدارس المرحلة الثانوية.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023

ترصد «الوطن» في السطور التالية، جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، بحسب ما أعلنت عنه المديرية في نشرتها المعممة على جميع الإدارات التعليمية التابعة لها.

-يعقد يوم الأحد الموافق 15 يناير المقبل، امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الشعبة العلمية والأدبية وتطبيقات الرياضيات لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

-يعقد يوم الثلاثاء الموافق 17 يناير المقبل، امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الشعبة العلمية والأدبية وامتحان الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية.

-يعقد يوم الأحد الموافق 22 يناير المقبل، امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبة العلمية والأدبية، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

-يعقد يوم الثلاثاء الموافق 24 يناير المقبل، امتحان الجبر وتفاضل وحساب المثلثات لطلاب الشعبة العلمية والأدبية وامتحان الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية وامتحان علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

-يعقد يوم الأربعاء الموافق 24 يناير المقبل، امتحان التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية وامتحان الأحياء لطلاب الشعبة العلمية.

موقف الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت من الامتحانات

وقال ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات، إن الامتحانات تعقد ورقياً وفقاً للمواعيد والأزمنة المحددة من قبل المديرية، وذلك لفئات طلاب المنازل والذين تعرضوا لمشكلات تقنية وطلاب المدارس الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت وطلاب المدارس التي لا يتوافر بهتا شبكة إنترنت.

وأضاف ياسر أنس لـ«الوطن»، أنه يتم عقد امتحان المواد غير المضافة للمجموع حس بظروف كل إدارة تعليمية، مشدداً على تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة، وعدم عقد امتحان يوم الخميس الموافق 19 يناير.