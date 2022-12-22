تقرير: نمو في إنتاج الصلب بالشرق الأوسط 11.6% في نوفمبر

ارتفع إنتاج منطقة الشرق الأوسط من الصلب بنحو 11.6% خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، بينما تراجع الإنتاج عالميا بنحو 2.6%، وفقا لتقرير صادر اليوم عن منظمة الصلب العالمية.

أظهر التقرير -تلقت «الوطن» نسخة منه- أن إجمالي إنتاج الصلب لدى 64 دولة، قدمت تقاريرها إلى المنظمة العالمية للصلب، بلغ 139.1 مليون طن في نوفمبر الماضي.

إنتاج أفريقيا من الصلب

أنتجت أفريقيا 1.3 مليون طن في نوفمبر الماضي، بانخفاض 11.4% عن نوفمبر 2021، كما أنتجت آسيا وأوقيانوسيا 101.4 مليون طن، بزيادة 2.7%.

بحسب التقرير، فقد أنتج الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة نحو 10.5 مليون طن، بانخفاض 17.9%، فيما أنتجت بافي دول أوروبا الأخرى، خارج الاتحاد 3.2 مليون طن، بانخفاض 25.1%.

وقال التقرير، إن دول الشرق الأوسط أنتجت 4 ملايين طن بزيادة 11.6%، وأنتجت أمريكا الشمالية 8.9 مليون طن، بانخفاض 6.3%.

أنتجت روسيا ودول الكومنولث المستقلة الأخرى، وأوكرانيا 6.5 مليون طن، بانخفاض 24.6%، وأنتجت أمريكا الجنوبية 3.4 مليون طن بانخفاض 14.3%.

رصد التقرير أكبر 10 دول منتجة للصلب على مستوى العالم، التي كانت على رأسها الصين، حيث أنتجت 74.5 مليون طن في نوفمبر الماضي، بزيادة 7.3%، عن نوفمبر 2021.

وأنتجت الهند 10.4 مليون طن، بزيادة 5.7%، واليابان 7.2 مليون طن، بانخفاض 10.7%، كما أنتجت الولايات المتحدة 6.4 مليون طن، بانخفاض 10.5%.

وبحسب منظمة الصلب، أشارت التقديرات إلى أن روسيا أنتجت 5.6 مليون طن، بانخفاض 9.6%، فيما أنتجت كوريا الجنوبية 4.8 مليون طن، بانخفاض 18.1%.

وأنتجت ألمانيا، 2.8 مليون طن بانخفاض 17.9%، كما بلغ إنتاج تركيا 2.4 مليون طن بانخفاض 30.7%، والبرازيل 2.6 مليون طن بانخفاض 16.3%، فيما أنتجت إيران 2.9 مليون طن بزيادة 3.9%.