قناة الحياة تنشر فيديو لتطوير المفرخات السمكية على ضفاف بحيرة ناصر

نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة»، عبر «فيس بوك»، مقطع فيديو جديدًا، عن استمرار العمل في مشروع إعادة تأهيل وتطوير المفرخات السمكية بمنطقة صحاري على ضفاف بحيرة ناصر.

ويأتي هذا العمل استمرارا لمشروع تأهيل وتطوير المفرخات السمكية بمنطقة صحاري على ضفاف بحيرة ناصر، ضمن المشروع القومي للاستزراع السمكي.

وتشمل أعمال تطوير المفرخات السمكية بصحاري اشتمل على تدعيم محطة الطلمبات العائمة، ومبنى محطة الكهرباء الخاص بالمحولات والمولدات.