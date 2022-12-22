إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بشبرا الخيمة

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص، وتصادم عدد من السيارات بالطريق الزراعي تجاه شبرا الخيمة، وجرى نقلهم إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الحادث

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عقب ورود بلاغ إلى رجال الشرطة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص وتصادم عدد من السيارات، وبمجرد ورود البلاغ انتقلت سيارات الإسعاف ورجال الشرطة إلى مكان الحادث.

وتبين انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي، ما تسبب فى إصابة «السيد. أ. ش»، 21 سنة ، «محمد. م» 21 سنة، و«محمد. م. م»، 35 سنة، و«ياسمين. م. ص»، 22 سنة، و«وليد. ع. م».

وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى مستشفى بنها التعليمي للعلاج، وقام رجال المرور بالاستعانة بالأوناش المرورية، ورفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.