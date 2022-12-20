إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بالفيوم

أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، ظهر اليوم الثلاثاء، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل، على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، عقب انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرها على الطريق.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، وهرع المارة لمساعدة المصابين لحين وصول سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث واتخاذ اللازم.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق المركز.

إصابة 5 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوة من مركز شرطة طامية تحت إشراف المقدم محمد عشري رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتبينّ انقلاب السيارة على طريق أسيوط الغربي بين دهشور والطريق الإقليمي، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص كانوا يستقلون السيارة في الكابينة، وفي الخلف.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين الخمسة إلى مستشفى طامية المركزي، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة، لتشخيص إصاباتهم وتقديم العلاج اللازم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، كما تحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.