خالد الجندي: العشاء والفجر أثقل صلاتين على المنافقين

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الأذان نداء للغافلين وليس أهل الله، موضحًا: «الصلاة مهمة شاقة على غير المخلصين، فقد قال الله تعالى، واستيعنوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين»، لافتًا إلى أنّ أثقل صلاتين على المنافقين هما الفجر والعشاء.

الصلاة علاج للخاشعين

وأضاف الجندي، خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون» على قناة dmc، أنّ الصلاة بالنسبة للخاشعين علاج: «الصلاة مكافأة بالنسبة لأهل الله، الذين يعتبرون أن الأذان نداء للغافلين، إذ يقومون بالوضوء قبل الأذان».

الإنسان عبد لله عز وجل

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الإنسان عبد لله عزّ وجل، وبالتالي يجب أن يأتمر بأوامره: «كي يكون الإنسان عبدا لله لا بد أن يكون منقادا له، مصداقا لقوله تعالى، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وبالتالي لا يوجد نظام ما يطلبه المستعمون، ليس من حق أحد أن يحقق نظاما له في الصلاة والعبادة».

وأوضح: «الله سبحانه وتعالى لن يساوي بين من يصلي الفجر ومن ينام، كيف تنام خلال صلاة الفجر وتريد أن تجاور النبي في الجنة، وهناك حديث نبوي شريف متفق عليه، إذ قال النبي لو يعلم الناس ما في النداء (الأذان) والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير (التبكير في الصلاة) لاستبقوا إليه».