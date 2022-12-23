بعد قرار المركزي المصري.. اعرف أسعار الفائدة على شهادات بنك cib

يدعم قرار البنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة بنسبة 3% على الإيداع والإقراض اليوم الخميس، تنمية مدخرات المواطنين، عبر الاستثمار في الشهادات البنكية.

ويطرح البنك التجاري الدولي CIB عدد من شهادات الادخار، والتي يهتم بها الكثير من المواطنين الذين يبحثون عن الفوائد التي جرى إقرارها حديثًا لاعتبارها أحد الطرق الآمنه لحفظ الأموال، ومن أنسب الوسائل لاستثمار النقود بشكل جيد والحصول على أرباح جيدة منها وثابته.

وبإمكان المدخرين الاستفادة من العائد المرتفع التي تقدمه الشهادات والودائع ببنك التجاري الدولي، وتستعرض الوطن في التقرير التالي تفاصيل وأسعار فائدة شهادات البنك التجاري الدولي CIB.

-تفاصيل الشهادة الثلاثية لعملك (Prime)

الفائدة: 14% سنوياً

دورية الصرف شهري

الحد الأدنى لربط الشهادة: 10000 جنيه

-تفاصيل الشهادة الثلاثية لعملاء (Plus)

الفائدة: 14.5% سنوياً

دورية الصرف شهري

الحد الأدنى لربط الشهادة: 200 ألف جنيه

-تفاصيل الشهادة الثلاثية لعملك (Premium)

العائدة: 615% سنوياً

دورية الصرف شهري

الحد الأدني لربط الشهادة مليون جنيه

الأوراق المطلوبة للحصول على شهادات البنك التجاري الدولي (CIB

يحدد بنك CIB بعض الأوراق والمستندات للحصول على شهادات الادخار لديه سواء لعملاءه الموجودين حاليا أو للعملاء الجدد وتأتي الأوراق المطلوبة للحصول على شهادات بنك CIB كما يلى:

- بطاقة الهوية أو جواز سفر ساري للأجانب.

- فاتورة مرافق أصلية حديثة كهرباء أو غاز.

- اثبات الدخل.

- إثبات الإقامة الدائمة للأجانب.