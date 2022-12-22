عمرو نصوحي: 144 لاعبا سيتنافسون في النسخة الأولى من «كابيتانو مصر»

قال عمرو نصوحي، مقدم برنامج «كابيتانو مصر»، إن الجميع تابع اختبارات «كابيتانو مصر»، على مدار الشهور الماضية، في جميع أنحاء الجمهورية، لاختبار آلاف اللاعبين بهدف الوصول لـ144 لاعبا سيتنافسون في النسخة الأولى من المبادرة.

وأضاف «نصوحي»، خلال تقديمه برنامج «كابيتانو مصر»، المذاع على قناة «ON»، «بعد كل التعب والعرق والمجهود بنوصل للحظة دي، اللحظة الحاسمة اللي فات كان جامد، بس اللي أكيد إن اللي جاي أجمد».

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج «كابيتانو مصر».

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد في كل نواحي مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.