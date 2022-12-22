محافظة مطروح تعلن حالة الطوارئ بعد سقوط أمطار غزيرة على بعض المدن «صور»

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، رفع حالة الطوارئ في المدن التي تشهد سقوط أمطار غزيرة، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي على مدار، اليوم الخميس، لرفع وإزالة تراكمات المياه بالشوارع والطريق الفرعية والطريق الدولي الساحلي والتعامل الفوري مع عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

إزالة تراكمات مياه الأمطار

وقال محافظ مطروح إن جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحي تعمل بالتنسيق مع جهاز مدينة العلمين الجديدة في رفع وإزالة تراكمات مياه الأمطار على الطريق الدولي مطروح الإسكندرية.

سحب المياه في الضبعة

وأضاف محافظ مطروح أن مركز ومدينة الضبعة يكثف من جهوده في إزالة تراكمات مياه الأمطار بعدد من المناطق المتفرقة بالمدينة، وعلى الطريق الدولي الساحلي لتيسير حركة المرور والمواطنين تحت إشراف الدكتور عماد الدين عبدالله.

غرفة عمليات لتلقي الشكاوى

ولمواجهة سقوط الأمطار أكد محافظ مطروح في بيان استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق مع الغرف الفرعية بمراكز المدن الثمانية وكافة مديريات الخدمات والجهات المعنية لسرعة التواصل مع التعامل الفورى مع شكاوى وبلاغات المواطنين والعمل على سرعة حلها والتعامل معها.

وشهدت محافظة مطروح، منذ قليل، سقوط أمطار رعدية غزيرة في المدن الساحليه شرق المدينة في مناطق شرق مدينة مرسي مطروح بسيدي حنيش ورأس الحكمه والضبعه وفوكه والعلمين وسيدي عبدالرحمن ومدينه العلمين الجديدة.

وأكد الحاج عطية الزعيري من عواقل مدينة رأس الحكمة في تصريح لـ«الوطن»، إن «شرق مطروح تشهد أمطار غزيرة والحمد لله مطرنا اليوم وهي امطار الخير التي ننتظرها منذ فترة طويلة لتملأ الآبار في الصحراء والتجمعات السكنية، ويستفيد منها الأهالي في مياه الشرب، ونعتمد عليها طول العام».